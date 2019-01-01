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عالم

سيئول تزيد تشغيل حافلات المدينة الكهربائية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:52 ص
سيئول تزيد تشغيل
سيئول تزيد تشغيل حافلات المدينة الكهربائية
وكالات
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قالت حكومة بلدية سيئول اليوم الجمعة، إن عدد حافلات المدن الكهربائية على طرق سيول سيرتفع إلى 143 حافلة هذا العام.

وابتداءً من شهر نوفمبر، سيتم نشر 114 حافلة مدن كهربائية إضافية على 19 طريقًا في جميع أنحاء سيئول، في إطار محاولة حكومة البلدية للحد من تلوث الغبار الناجم عن طريق استبدال الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي بأخرى تعمل بالبطاريات.

وستأتي هذه الإضافة بعد بدء المدينة تشغيل تجريبي يضم 29 حافلة مدينة كهربائية على ثلاثة خطوط في نوفمبر الماضي.

وقال مسؤولو المدينة إن جميع الحافلات الكهربائية ستكون ذات أرضية منخفضة بالنظر إلى الركاب الضعفاء والمسنين.

وستقدم حكومة سيول إعانة تصل إلى 200 مليون وون (170،400 دولار) لكل حافلة كهربائية مقدمة من شركات الحافلات الخاصة.

وأشارت إلى أن الدعم يمكن أن يزيد إلى 292 مليون وون كحد أقصى إذا تم تضمين مصروفات التركيب لمنشآت الشحن والبدلات الأخرى.

وتعتبر الحافلات الكهربائية صديقة للبيئة أكثر من الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لأنها لا تنبعث منها أي ملوثات للهواء وتخلق ضوضاء واهتزاز أقل.
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