هواوى: نظام تشغيل "هونجمنج" غير مخصص للهواتف الذكية

قالت كاثرين تشن عضو مجلس إدارة شركة ((هواوي)) ونائبة لرئيس الشركة، إن نظام تشغيل هونجمنج للشركة غير مخصص للهواتف الذكية، وأن الشركة عازمة على الاستمرار في استخدام نظام تشغيل أندرويد من جوجل لهواتفها الذكية.



وكانت تقارير وسائل الإعلام قد ذكرت على نطاق واسع أن نظام هونجمنج بديل محتمل لنظام أندرويد للهواتف الذكية، ولكن تشن، كان لها رد قاطع خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن النظام غير مصمم للهواتف الذكية، وأشارت إلى أن نظام هونجمنج مصمم للاستخدام الصناعي.



وقالت تشن إنه في الوقت الذي تضم فيه أنظمة التشغيل عادة عشرات الملايين من عدد أسطر الشيفرة، فإن هونجمنج يحتوي على أقل من ذلك - حيث يضم مئات الآلاف - ولذلك فهو آمن للغاية، فنظام هونجمنج لديه كمون منخفض للغاية مقارنة بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية.



وأضافت، أن هواوي وهي شركة عالمية رائدة في بيع معدات الاتصالات لشركات مثل فودافون، وأصبحت أيضا في السنوات الأخيرة شركة عالمية رائدة في بيع الأدوات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد. وتنوي الشركة التي يقع مقرها في الصين المضي قدما في استخدام نظام أندرويد.