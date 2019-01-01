مدرب الجزائر: هذا ما قصدته بالنسبة للجماهير المصرية

بعد ساعات من جدل واسع ورود أفعال أثارتها تعليقات المدير الفني لمنتخب الجزائر، نفى جمال بلماضي، أن يكون قد صرح بأنه لا يريد تشجيع الجماهير المصرية لمنتخب بلاده، موضحًا أنه يكن كل الاحترام لجماهير مصر.



ويلتقي منتخب الجزائر مع منتخب السنغال مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.



ورد المدير الفني لمنتخب الجزائر على سؤال بشأن دعم جماهير مصر للجزائر: "إن أرادوا تشجيعنا فمرحبًا بهم، نحن لدينا جماهيرنا التي أتت لتشجيعنا".



وقال جمال بلماضي في تصريحاته للموقع الرسمي للجنة المنظمة لأمم أفريقيا: "ما أقصده أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه، ولا يمكن لأي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".



وأضاف: "لم أقصد أنني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا".



يذكر أن مسيرة "محاربي الصحراء" حتى المباراة النهائية شهدت دعما جماهيريا مصريا واضحا، أثار الانتباه بالنظر إلى المنافسة التقليدية بين المنتخبين المصري والجزائري.



وكان المنتخب المصري، صاحب الضيافة، قد تعرض للإقصاء مبكرا عن البطولة بعد الخسارة صفر-1 أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16.

