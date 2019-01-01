سوق خدمات التعهيد الصينى يسجل نموا مستقرا فى النصف الأول

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية، أن صناعة خدمات التعهيد في الصين سجلت نموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2019 مع رفع البلاد لجهود تضييق العجز في تجارة الخدمات.



ووقعت الشركات الصينية عقود خدمات تعهيد بقيمة 709.98 مليار يوان (103.23 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 29.3 في المائة على أساس سنوي.



ومن بين إجمالي العقود الموقعة وصلت قيمة عقود خدمات التعهيد للخارج إلى 464.92 مليار يوان، بزيادة 34.6 في المائة عن العام السابق.



وشهدت الصين إضافة 225 ألف مهنيًا في مجال خدمات التعهيد في النصف الأول، ما أوصل العدد الإجمالي للعاملين في الصناعة إلى 10.91 مليون شخص بنهاية يونيو.



وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن خدمات التعهيد مع هونج كونج والاتحاد الأوروبي نمت بشكل مطرد، في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم مع روسيا في النصف الأول من العام مع زيادة قيمة العقود المكتملة إلى 56.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.