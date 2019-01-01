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عالم

مبعوث صينى يحث على تعزيز بناء القدرات فى الدول الخارجة من الصراعات

الجمعة 19/يوليه/2019 - 04:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعا مبعوث صيني إلى تعزيز بناء القدرات في البلدان الخارجة من الصراعات من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية الذاتية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية قال وو هاي تاو، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن تعزيز الشراكات من أجل مراحل انتقالية ذاتية وطنية ناجحة، إنه" يتعين على الأمم المتحدة والشركاء الآخرين الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة البلدان المعنية واستقلالها، وتقديم المساعدة البناءة وفقا لرغباتها ومتطلباتها المحددة، والتركيز على تعزيز بناء قدراتها من أجل تحقيق التنمية الذاتية".

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الصراع، بدأت بعض البلدان في إعادة الإعمار الوطني والانتقال إلى مرحلة بناء السلام والتنمية الطويلة الأجل، مؤكدا في هذا الصدد على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضرورة تقديم الدعم والمساعدة البناءة لهذه البلدان.

وأكد وو أن تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة في بلد ما فيما بعد الصراع يعتمد في نهاية المطاف على البلد نفسه.

وفي العملية الانتقالية، أكد أيضا أنه "من المهم ضمان الاتساق بين حفظ السلام وبناء السلام من أجل تنفيذ المرحلة التالية من المهمة".

كما شدد وو على أهمية الشراكات، مؤكدا على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع تعزيز اتصالاتهما وتنسيقهما مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والاستفادة بشكل كامل من دور الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ورابطة الآسيان وغيرها في الشؤون الإقليمية، من أجل مساعدة البلدان الخارجة من الصراعات في مراحلها الانتقالية.

وقال: "ينبغي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يعملا معا، في شراكات وتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة والبلدان الإقليمية، من أجل المساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات".
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