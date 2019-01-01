4 قتلى و9 جرحى فى حادث سير بالفلبين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب 9 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلة ركاب بسيارة في مقاطعة كويزون في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، حسبما أفادت السلطات.



وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية بأن السلطات أشارت إلى أن الحادث وقع على الطريق السريع في بلدة لوبيز في مقاطعة كويزون جنوب مانيلا.



ويربط الطريق السريع العاصمة الفلبينية مع مقاطعة كويزون الجنوبية ومنطقة بيكول في جزيرة لوزون الرئيسية بالفلبين.



وأظهرت صورا نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجزء الأمامي المتضرر بشكل كبير من السيارة والحافلة وأشارت السلطات إلى أنه تم نقل الضحايا المصابين إلى مستشفى محلي.



ويجري التحقيق لمعرفة السبب وراء حادث التصادم المباشر بين المركبتين.