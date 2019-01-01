حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: قد تصطدم بمشاكل مع بعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد.



عاطفيًا: باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليًّا، خفّفا عنكما وابتسما للحياة.



صحيًا: أدعوك إلى السهر والرقص والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي ومناسب.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.