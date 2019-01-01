حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: يتجلّى الحظ ويكون مناسبًا لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية.



عاطفيًا: تناقش مع الشريك مسألة شخصية عالقة منذ سنوات وتلقى الدعم منه والوقوف إلى جانبك.



صحيًا: قم ما في وسعك لتتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألمًا في الركبتين والقدمين.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.