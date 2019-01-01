حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: الوقت مناسب للمغامرة، لكن انتظر حتى تنقشع الغيوم، وستصل إلى نتيجة إذا بذلت الجهود المطلوبة.



عاطفيًا: تعرف كيف تخاطب الحبيب، ما يزيل أي توتر بينكما، فتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنك الهموم.



صحيًا: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرّض نفسك للضغط الزائد أو للإرهاق.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.