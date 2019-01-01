حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم محط الأنظار واهتمام المقربين والمحيط، فلا تشغل بالك كثيرًا، لكن كن حذرًا من بعض النزاعات والتشنجات.

عاطفيًا: لا تضع حدودًا لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك المعهودة وكن لينًا في التعاطي.

صحيًا: المشي مهم جدًا في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل وينسيك الضغوط المتراكمة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

