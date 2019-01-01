حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: تحاول أن تقنع أرباب العمل بضرورة اتخاذ قرارات تنظيمية جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع.

عاطفيًا: خسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض بين ليلة وضحاها، كن حذرًا في تعاطيك معه وخفف من كبريائك وغلوائك.

صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي من أجل مكاسب فانية، لأن الصحة هي الأغلى.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

