حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: وجود القمر في موقع جيد يحقق الأحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها.

عاطفيًا: تسمع مجموع أخبار سارّة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

