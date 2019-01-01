الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

تكنولوجيا

"انستجرام" يتعرض لهجوم.. والسبب؟

الجمعة 19/يوليه/2019 - 07:29 ص
انستجرام يتعرض لهجوم..
"انستجرام" يتعرض لهجوم.. والسبب؟
وكالات
طباعة
ads
تعرض موقع "انستجرام" لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.

ويواجه الموقع الشهير التابع لشركة "فيس بوك"، انتقادات واسعة، بعد سماحه بنشر صور لجثة فتاة مراهقة، تدعى بيانكا ديفينز، تبلغ من العمر 17 عاما، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وكتبت زوجة والد ديفينز، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، أن صور مقتلها ستظل قابعة في ذهنها كلما تذكرتها، وذلك بسبب بشاعتها؛ وقالت "هذه الصور تطاردني كلما أغمضت عيني".

وذكرت إحدى المجلات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والأعمال، أن بعض مستخدمي "إنستجرام" قاموا بالتغطية على صور جثة بيانكا ديفينز، بصورة لسحب وردية.

وتعرضت ديفينز للقتل على يد شاب، هو براندون كلارك، الذي تعارفت عليه عبر "إنستجرام" قبل شهرين، ويبلغ 21 عاما، وقتلها بسكين في الساعات الأولى من الأحد الماضي، وقام بمشاركة صور جثتها عبر "إنستغرام" و"سناب شات" وموقع الألعاب "ديسكورد".

وقالت شرطة مدينة يوتيكا الأمريكية، إنها توصلت لـ"كلارك" بعد نشره للصور، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وعندما أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن رواج صور جثة الفتاة المقتولة، كان رد "انستجرام" وقتها "بأنه تم مراجعتها من قبل الإدارة وهي لا تخالف سياسات المحتوى الخاص به".

لكن فيما بعد، أبلغ متحدث باسم شركة "فيس بوك" شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن "انستجرام" حذف الصور من منصته، إلا أنها لم توضح على الفور المدة التي سُمح فيها بإبقاء الصور ظاهرة لمستخدميه، أو سبب إخباره لهم أن الصور تتوافق مع سياسات المحتوى الخاصة به.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

منذ حوالي 23 ساعة

بعد "تبديل الجثث".. رئيس "الطب الشرعي" تكشف حقيقة إقالتها

منذ حوالي 23 ساعة

تغيير مفاجئ فى حكم نهائى أمم إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ستوديو

محمد هنيدي يستكمل عرض "3 أيام في الساحل" 8 أغسطس

خبير استراتيجي: يجب تلبية مطالب الجزائريين للخروج من الأزمة (فيديو)

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين اليوم (فيديو)

دعوي قضائية تطالب محمد رمضان بتعويض 7 مليون جنيه لسبه محمد عبد المتعال

ads

رياضة

مدرب الجزائر: هذا ما قصدته بالنسبة للجماهير المصرية

إيمرى يتحدث عن دور قيادى لهولدينج وسط شكوك بشأن كوسيلنى

لى: لاعبة صينية أخرى ستفوز بلقب فى البطولات الكبرى خلال العقد المقبل

ملبورن تحتضن جائزة أستراليا الكبرى حتى 2025

الرئيس نيوز

التأمين الاجتماعى يحدد المدة القانونية لفترة الحصول على إعانات البطالة

لقاء الرئيس السيسى بنظيره الجزائرى يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

نتنياهو: هناك مفاجآت أخرى لـ"حزب الله".. وسنحارب إيران بمفردنا

النيابة تكشف سر "مذبحة الساطور" في الفيوم

منوعات

المغتربون الرومانيون خامس أكبر جالية في العالم

إندونيسي يطلب رجال الإطفاء لإزالة خاتم حول إصبعه

تكنولوجيا يابانية لحماية مقتنيات متحف بوخاريست من الزلازل

الصين تنقذ أكثر من 14165 شخصًا في موسم الفيضانات

كشكول

"التاريخ" يتصدر المواد الأكثر تظلماً في الثانوية العامة

تنسيق 2019.. تعرف على قواعد التحويل بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة

اختتام فعاليات ورش العمل على هامش مؤتمر قادة تعليم إفريقيا بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن فتح كلية طب خاص لطلابها

إسلام سياسي

داعية سلفي: "ياسر برهامي" غير مواقفه من الإخوان لأسباب عديدة

"حلمي الجزار" يظهر في تركيا بعد ٥ سنوات من اختفاءه

"عبد الله الشريف" غضبان من الإخوان بعد حلقته الداعمة لإيران

باحث يهاجم إخوان السودان بسبب محمد مرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

"آن فرانك.. يوميات فتاة تحت الاحتلال".. جديد المترجم أحمد صلاح الدين

اليوم.. ورشة حكى "مغامرات فى المكتبة" بدار البلسم للأطفال

أحمد زحام: "كمان زغلول" مسرحية موجهة لذوى الاحتياجات الخاصة

"الجيار" يقدم رؤية نقدية لأربعة من شعراء الأقصر ببيت الشعر

صفحتنا ع الفيس بوك