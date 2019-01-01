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عالم

استنكار دولى لهجمات الحوثى ضد السعودية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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طالب مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إيران بالتوقف عن إمداد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والتوقف عن تهديد الأمن الإقليمي.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، عبر كوهين عن قلق واشنطن من زيادة الهجمات الحوثية على السعودية، معربًا عن خيبة أمل بلاده من عمليات الإعدام التي تنفذها الميليشيا في صنعاء، وأبدى قلقه من زيادة خطر المجاعة في اليمن، مدينًا محاولات الحوثيين عرقلة المساعدات الإنسانية.

في السياق، أدانت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، هجمات الميليشيا على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية. 

وقالت كارين بيرس إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية السعودية تقلص الثقة وتضر بالعملية السياسية، ويجب وقفها فورًا. 

ودعت الميليشيا لوقف عمليات الإعدامات التي تنفذها ضد المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأماكن التي تسيطر عليها.

أما مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، فأدان بشدة الهجمات الحوثية، مؤكدًا أن تلك الاعتداءات غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورًا.

وأشار إلى أن إعادة الانتشار في الحديدة ستكون فرصة لخفض التصعيد، وتمهيد الطريق لوجود تسوية سياسية. وقال ديلاتر: «إن الحل العسكري في اليمن يجب ألا يكون خيارًا للتسوية».

من جانبه، أكد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أنه لا يجد حلًا عسكريًا لأزمة اليمن، وعبر العتيبي عن إدانة بلاده لاستمرار الاعتداءات على السعودية. وأضاف: «الهجمات الحوثية على السعودية انتهاك صارخ للقانون الإنساني».
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