الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

الأرجنتين تصنّف حزب الله إرهابيًا وتجمّد أصوله

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
صنّفت الأرجنتين، حزب الله، منظّمة إرهابية، وأمرت بتجميد أصوله، فيما شدّد كاتب أمريكي على أنّ الحل يكمن في طرد الحزب من الدولة اللبنانية.

وأمرت السلطات في الأرجنتين، بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد، وصنفت الجماعة اللبنانية، التي تلقي عليها باللوم في هجومين على أراضيها، فعليًا منظمة إرهابية.

وجاء إعلان الأرجنتين في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى إلى مقتل 85 شخصًا، وتلقى الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله.

إلى ذلك، استهل الكاتب الصحافي الأمريكي، جوزيف بودر، مقالته بمجلة «Front Page»، بتساؤل عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقوم بتوجيه ضربة قاصمة إلى حزب الله اللبناني؟.

وقال بودر إنّ حزب الله الإرهابي كان يحكم خناقه على دولة لبنان، نظرًا لما كان ينهال عليه من إمدادات ضخمة من أموال وأسلحة من إيران، وأحيانًا من أفراد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن ثم فقد هيمن على الحياة السياسية في لبنان بل حلَّ محل جيشها.

ويختتم بودر المقال قائلًا: «الأمر ينتهي دائمًا بالمساعدات الأمريكية للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى دعم حزب الله، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تضع شرطًا لتقديم هذه المساعدات أن يتم البتر الكامل لأذرع حزب الله في السلطة، وهو الأمر الذي يبدو مستبعدًا في الوقت الراهن».

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، ما أدى لتجفيف جزء كبير من تمويله، وأسفر عن تخفيضات في مرتبات مقاتلي حزب الله، الذين تم منح بعضهم إجازات أو أحيلوا إلى الاحتياط، بحيث يتقاضون الآن رواتب أقل، أو لا يتلقون أية رواتب على الإطلاق.

فضلًا عن خضوع قناة المنار الناطقة الرئيسية بلسان حزب الله، هي الأخرى لعمليات تخفيض ميزانيتها، ما يجبرها على طرد العاملين. ووفق تقرير حنين غدار، المحلل السياسي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مارس الماضي، بدأ مقاتلو حزب الله وعائلاتهم يشكون من توقف الأجور، فيما يعد تطورًا غير مسبوق.

في غضون ذلك، ذكرت شبكة «بلومبيرج نيوز»، الأسبوع الماضي، أنّ وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على مسؤولي حزب الله بسبب ما سمَّته «أجندة خبيثة» لتقديم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أسماء كل من أمين شري ومحمد رعد، وهما عضوان في البرلمان اللبناني، ووفيق صفا، وهو مسؤول أمني، إلى القائمة السوداء، بسبب العمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

منذ حوالي 17 ساعة

صفقات الأهلى المبرمة حتى الآن فى سوق الانتقالات

منذ حوالي 10 ساعات

"الدستور" تنشر اللحظات الأخيرة في حياة زوجة إبراهيم سعدة

منذ حوالي 17 ساعة

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ستوديو

دعوي قضائية تطالب محمد رمضان بتعويض 7 مليون جنيه لسبه محمد عبد المتعال

هبة مجدي تتالق باطلالة كلاسيكية علي النيل

إبراهيم فخرلـ"ستوديو": درست "موضة" التسعينات قبل تصوير زلزال

«5 أسباب» أوقعت محمد رمضان في قبضة المعلم بكليب «إنساي»

ads

رياضة

لى: لاعبة صينية أخرى ستفوز بلقب فى البطولات الكبرى خلال العقد المقبل

ملبورن تحتضن جائزة أستراليا الكبرى حتى 2025

قدامى المنتخب السعودى فى مهمة بـ"بطولة نيوم"

آندية أوروبية تتنافس على فؤاد جمال لاعب "باشاك شهير" التركى

الرئيس نيوز

نتنياهو: هناك مفاجآت أخرى لـ"حزب الله".. وسنحارب إيران بمفردنا

النيابة تكشف سر "مذبحة الساطور" في الفيوم

هندي لدغه ثعبان.. فعض الثعبان حتى الموت!

النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر: ترامب «فاشستي»

منوعات

الصين تدرس تسمية الفاوانيا كزهرة وطنية

نمر يهرب من الفيضانات ويلجأ إلى منزل قروي بالهند

دراسة جديدة من أجل إنقاذ القطب الجنوبي

يُغرِق طفليه المصابين بالتوحد للحصول على التأمين

كشكول

اختتام فعاليات ورش العمل على هامش مؤتمر قادة تعليم إفريقيا بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن فتح كلية طب خاص لطلابها

تغيرات في مديري 11 إدارة تعليمية بالجيزة

إنطلاق فعاليات منحة الدبلومة الإنجليزية بـ"اقتصاد منزلى" طنطا

إسلام سياسي

داعية سلفي: "ياسر برهامي" غير مواقفه من الإخوان لأسباب عديدة

"عبد الله الشريف" غضبان من الإخوان بعد حلقته الداعمة لإيران

باحث يهاجم إخوان السودان بسبب محمد مرسي

نكشف اسرار محاولات الإخوان المستمرة تشويه الشيخ علي جمعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

أحمد زحام: "كمان زغلول" مسرحية موجهة لذوى الاحتياجات الخاصة

"الجيار" يقدم رؤية نقدية لأربعة من شعراء الأقصر ببيت الشعر

ورش ومحاضرات احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الشرقية

احتفالًا بثورة 23 يوليو.. ورش ومحاضرات بثقافة الشرقية

صفحتنا ع الفيس بوك