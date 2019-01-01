السودان.. تأجيل الاجتماع المقرر بشأن الوثيقة الدستورية

قال متحدث من قوى الحرية والتغيير وفقا لموقع لسكاي نيوز عربية إنه تم تأجيل الاجتماع المقرر، اليوم الجمعة بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية بناء على طلب الطرفين، دون أن يحدد الموعد الجديد للاجتماع.



وفي نفس السياق أشار القيادي بقوى الحرية والتغيير حبيب العبيد إلى ترتيبات تجري لإدراج ورقة حول قضية السلام في مسودة الإعلان الدستوري.



ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع المجلس العسكري، وفقا لوكالة "كونا".



ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مؤخرا على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي نص على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم 5 عسكريين ومثلهم من المدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه.



واتفق الطرفان على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة السودانية كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بشأن أحداث العنف منذ 11 أبريل الماضي.