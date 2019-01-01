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عالم

البنتاجون ينشر توضيحًا حول إسقاط طائرة مسيرة فى مضيق هرمز

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا بشأن تدمير طائرة مسيرة اقتربت لمسافة خطيرة من سيفنة إنزال أمريكية في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، في بيان قصير أصدره: "في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، كانت سفينة الإنزال الجهومية البرمائية "بوكسر" تبحر في المياه الدولية متجهة نحو مضيق هرمز لتنفيذ العبور المخطط له مسبقا، حين اقتربت طائرة من دون طيران من السفينة حتى باتت على مسافة تشكل خطرا عليها".

وأضاف هوفمان أن طاقم "بوكسر": "اتخذ إجراءات دفاعية ضد الطائرة المسيرة لضمان سلامة السفينة وطاقمها"، دون أن يذكر هوية الطائرة المدمرة. لكن الناطقة الأخرى باسم البنتاجون ريبيكا ريباريخ أكدت في تصريح صحفي أنها إيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي قبل صدور بيان البنتاجون أن "بوكسر" أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها لمسافة ألف ياردة في مضيق هرمز.

ويأتي إسقاط الطائرة الإيرانية من قبل البحرية الأمريكية في اليوم ذاته الذي أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط أجنبية كانت تقوم بتهريب مليون ليتر من الوقود في الخليج.
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