طرد مدير قناة بجورجيا شتم أحد صحفييها الرئيس الروسي

طُرد اليوم المدير العام لقناة "روستافي 2" الجورجية، نيكي غفاراميا، بعد الضجة التي أثارها أحد الصحفيين العاملين بالقناة بتوجيهه كلمات بذيئة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



واتُخذ قرار الطرد من قبل رجل الأعمال كيبار خالفاشي، الذي أعيدت إليه ملكية القناة مجددا اليوم الخميس، بعد أن فقدها قبل سنوات.



وكان الإعلامي غيورغي غابونيا قد أطلق شتائم باللغة الروسية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووالديه مستخدما ألفاظا نابية.



وأعربت حينذاك رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن "إدانتها المطلقة لخطاب الكراهية والعدوان اللفظي والإهانات والتصريحات الاستفزازية التي صدرت على قناة "روستافي 2"، مشيرة إلى أن ذلك "يتعارض مع كل التقاليد الجورجية، ولا يصب إلا في تعميق الانقسام وتصعيد التوتر داخل البلاد، ومع روسيا وفي المنطقة".