شاهد.. كارمن سليمان بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

أطلت النجمة والمطربة كارمن سليمان، الخميس، بمجموعة من الصور، فى جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستجرام"، حيث تفاعل معها الآلاف من المتابعين.



وتألقت كارمن سليمان، بإطلالة مختلفة، كالأميرات، بفستان "مموف" اللون، ذو حزام ذهبي على الخصر، وتزينت بتاج أنيق على الرأس، حيث جعلت شعرها المموج منسدلا على أكتافها، ونسقت مع إطلالتها أسوار على هيئة وردة فى يدها.



وتستعد المطربة الشابة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة بعنوان "بصاتك"، تتعاون فيها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، وهي أغنية رومانسية، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات سامي علي.



كما بدأت كارمن سليمان في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، والمقرر أن يتضمن 10 أغانٍ، ولا زالت في مرحلة اختيار الأغاني، وتستمع للكثير من الألحان والكلمات من جميع البلدان العربية، حيث تتعاون مع عدد كبير من المؤلفين والملحنين من مصر وخارجها.