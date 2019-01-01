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اقتصاد

رئيس بيوت الأزياء الراقية: الحكومة نجحت في تنمية الصناعة المحلية

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
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قال حمدي أحمد رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية إن الاستقرار الاقتصادي الذي نجحت الحكومة في وجوده ساهم في ارتفاع مبيعات الشركة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أحمد في تصريحات خاصة للدستور أن مصر نفذت برنامج اصلاح إقتصادي علي أعلي مستوي ساهم في تنمية الصناعة المحلية.

وأشار أحمد إلى أن المشروعات القومية تساهم في نتشيط أعمال الشركات في جميع القطاعات علي مستويات مختلفة.
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