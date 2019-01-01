إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة بيجو مع أخرى ربع نقل أمام نفق سنور فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.



وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: "فاطمة حسن أحمد ٢٥ سنة، مقيمة بمركز بني مزار مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، مي عمر سمير ٣ سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، عمر سمير محمد ٣٠ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، إيمان عبدالمنعم محمد ٣٥ سنة مقيمة بمحافظة القاهرة مصابة بجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم".



كما نقلت سيارات الإسعاف "محمد عبد الرازق محمد ٤٤ سنة مقيم بمحافظة الجيزة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، شريف سعد مليكه ٣٢ سن، مقيم بمركز مطاي مصابا باشتباه كسر بالساق اليمني والزراع الأيسر، ناصر محمد ابراهيم ٤٥ سنة مقيم بمركز سملوط مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، محمود حمدي محمود ٢٥ سنة مقيم بمركز بني مزار مصابا بجرح قطعي بالرأس طوله ٥ سم وتم نقل المصابين إلى قسم بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات والطبية اللازمة".



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.