تأهل 26 مدرسة للتصفيات النهائية في مسابقة ترشيد المياه

أعلنت وزارة الموارد المائية والري اليوم، عن تأهل 26 مدرسة للتصفيات النهائية في المسابقة القومية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لترشيد استهلاك المياه اللي تنظمها الوزارة بمشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.



وقالت وزارة الري في بيان رسمي صدر مساء اليوم: إن ١٦٥ إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية اشتركت في المسابقة، وتم اختيار أفضل ٢٦ مدرسة ممثلة لـ ٢٦ محافظة وسوف يتم تصفيتهم لأفضل ١٠ مدارس على مستوى الجمهورية.



وأضاف البيان، أن الإعلان عن المراكز الفائزة سيكون ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ٢٠١٩.

