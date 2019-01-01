جوارديولا يوضح طريقة اختيار قائد مانشستر سيتي الجديد بعد رحيل كومباني

أوضح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنّ اختيار قائد الفريق في الموسم المُقبل، سيكون في يده لاعبيه، حيث سيقررون ذلك في وقت لاحق قِبل بداية الموسم.



السيتيزن لم يُعلن حتى الآن عن قائده، وذلك بعد رحيل مدافعه البلجيكي "فينسنت كومباني" إلى آندرلخت.



وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "تريبال فوتبول" البريطانية: "اللاعبون سيختارون القائد عندما نكون جميعًا معًا".



وأضاف: "بعد أنّ نعود الانتهاء من الجولة التحضيرية، سيعقدون اجتماعًا ويقررون من سيكون القائد في الموسم المُقبل".



وأنهى تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنّ كيفين دي بروين (صانع ألعاب الفريق)، سيكون سعيدًا بالقيام بهذا الدور".