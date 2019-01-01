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رياضة

دي روسي يكشف عن اللاعب الوحيد الذي طلب منه التقاط صورة

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
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"بالنسبة لي، إنه أسطورة حقيقية".. هكذا تحدث الإيطالي دانييلي دي روسي لاعب وسط اي سي روما السابق، عن مثله الأعلى "روي كين" لاعب مانشستر يونايتد السابق.
دي روسي والذي قضى مسيرته بأكملها مع الذئاب رحل عن صفوف الجيالوروسي، وبات قريبًا من الانتقال لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني لتحقيق حلمه.

وقال دي روسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالنسبة لي، هو أسطورة حقيقية، إنه الشخص الوحيد في العالم الذي طلبت منه الحصول على صورة".

يُذكر أنّ دي روسي قضى مع الجيالوروسي 17 عامًا، وخلال تلك الفترة خاض مع الذئاب 616 مباراة، وأحرز 63 هدفًا، وقدم 54 تمريرة حاسمة، وتوج بثلاثة ألقاب.
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