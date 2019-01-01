إيتو يوجه رسالة لمسؤولي الكرة الكاميرونية

أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو عن حزنه لوداع منتخب "الأسود" كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، مطالبا مسؤولي الكرة في بلاده بالصبر على الجيل الحالي من اللاعبين.



وقال إيتو على هامش سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقررة إقامتها بالكاميرون: "منتخب الكاميرون كان يخطط للتأهل إلى النهائي، لكن الخسارة المبكرة أكدت أن الفريق لم يقدم شيئا طوال البطولة".



وأضاف: "أتمنى أن يتحلى مسؤولو الكرة الكاميرونية بالصبر على الجيل الحالي، والعمل على تطويره من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة".



وودع المنتخب الكاميروني منافسات كاس أمم أفريقيا، بعد الخسارة على يد نيجيريا بنتيجة 2-3 في مرحلة ثمن النهائي من البطولة.



وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد أعلن رحيل الهولندي كلارنس سيدورف عن تدريب منتخب "الأسود" عقب الخروج من دور الـ16 للبطولة.



وتختتم النسخة الـ32 من كأس الأمم الأفريقية، الجمعة بمواجهة السنغال والجزائر.