تمهيدا لرحيل لوكاكو.. يونايتد يتقدم بعرض رسمي لضم أوباميانج

أقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على خطوة عملية من أجل الظفر بتوقيع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن مان يونايتد تقدم بالفعل بعرض يبلغ 62 مليون جنيه إسترليني نظير التعاقد مع اللاعب الدولي الجابوني.



وأشارت الصحيفة إلى رغبة يونايتد في تجهيز بديل مناسب، تمهيدا لرحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي.



ويحاول يونايتد الظفر بتوقيع أوباميانج، حال توصله لاتفاق مع "النيراتزوري" بشأن انتقال لوكاكو إلى صفوف الأخير، حيث ترغب الإدارة في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني نظير بيع المهاجم البلجيكي.



ويعد أوباميانج اللاعب الأغلى في تاريخ أرسنال، بعدما تعاقد معه النادي في ينايركانون الثاني 2018، قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 56 مليون جنيه إسترليني.



وخلال موسم ونصف الموسم بقميص "المدفعجية"، شارك أوباميانج في 65 مباراة مع الفريق اللندني، سجل خلالها 41 هدفا في البطولات كافة.