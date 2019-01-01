ورش ومحاضرات احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطتها الثقافية والفنية استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث نفذ قصر الطفل بالزقازيق معرض عن ثورة 23 يوليو.



كما عقد قصر ثقافة ديرب نجم لقاء ثقافي للأطفال عن ثوره ٢٣ يوليو تناول الثورة التى قام بها الضباط الأحرار بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر وأن أهم أسباب قيامها فساد النظام الملكي وانتشار الرشاوي، وجعل مصر ساحة لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إهدار موارد مصر وقوتها وتصارع الأحزاب السياسية للوصول للحكم، وكان أهم نتائجها الغاء نظام الملكية واعلان الجمهورية وتأميم شركة قناة السويس، بينما نفذ قصر ثقافة الزقازيق ورشة فنية بعنوان "ارسم اسمك واسم مصر" احتفالا بثورة ٢٣ يوليو.



كما أقامت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم محاضرة عن "اهتمام الدولة بصحة الأم" وتتمثل في الاهتمام بها خلال فترة الحمل وفي الفترة التي تم الوضع خلالها وأيضا اهتمامها بها بأمراض متعددة مثل سرطان الثدي والكشف المبكر عليها وذلك بزيادة الوعي بأمراض سرطان الثدي ومعالجتها مبكرا، كما نظم بيت ثقافة بردين محاضرة بعنوان "الخلفاء الراشدين" تناولت سيرتهم وكيفية دخولهم الاسلام ثم توليهم الخلافة، وأهم انجازاتهم في نشر الدعوة الاسلامية، والحروب التي خاضوهها.



تستمر فعاليات ورش تصنيع العرائس بالقماش والقطن بجميع مواقع فرع ثقافة الشرقية بعنوان "قصة وقصقوصة وعروسة" حيث يصنع الأطفال عرائسهم ثم يجسدون شخصيات من القصص التي اطلعوا عليها بالمكتبة.