ستيف بروس يصف عمله مع نيوكاسل بـ"الحلم"

قال ستيف بروس المدرب الجديد لنيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه عازم على إثبات خطأ من يشكك في قدرته على قيادة الفريق خلفا للإسباني رافائيل بينيتيز.



وتولى بروس مدرب سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا سابقا، البالغ عمره 58 عاما، المسؤولية خلفا لرافا صاحب الشعبية الكبيرة الذي رحل بعد نهاية عقده الشهر الماضي، عقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي مالك النادي.



وقال بروس، لقناة النادي في شنغهاي، حيث يستعد نيوكاسل لمواجهة وست هام في كأس آسيا الودية يوم السبت: "أنا مثل الجميع أعيش في حلم، هل يوجد ما هو أفضل من المقعد الأول هنا؟ يسرني أن هذه الفرصة أتيحت لي وسأبذل قصارى جهدي".



وأضاف: "لست رافا وأفهم أن تولي المسؤولية خلفه مهمة كبيرة، لكني سأبذل قصارى جهدي وأتمنى أن أرد على المشككين".



ولم يتعاقد نيوكاسل مع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية وخسر جهود المهاجم سالومون روندون وأيوزي بيريز، حيث سجل هذا الثنائي أكثر من نصف أهداف الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.



وأضاف بروس: "عندما تتولى المسؤولية أول شيء تنظر له هو التشكيلة، وبالطبع ندرك أننا فقدنا روندون وأيوزي، نشعر بالقصور في هذا الجانب قليلا ونعمل على هذا الأمر".



ويبدأ نيوكاسل الموسم باستضافة أرسنال في الدوري الممتاز في 11 أغسطس المقبل.