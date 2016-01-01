الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

خاما بيليات يرفض الانتقال إلى الزمالك

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:21 م
خاما بيليات
خاما بيليات
طباعة
ads
قالت تقارير صحفية إن خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي رفض عرضا للانتقال إلى صفوف الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لإذاعة "باور إف إم" من زيمبابوي، فإن الزمالك تقدم بعرض مغرٍ للغاية للتعاقد مع بيليات، الذي قدم مستوى مميزا خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأضاف المصدر أن كايزر تشيفز تلقى عرضا من الزمالك بقيمة تقترب من 27 مليون جنيه مصري للتعاقد مع بيليات.

وأوضح أن بطل جنوب أفريقيا لا يمانع الموافقة على العرض، لا سيما أنه الأكبر من الناحية المادية لشراء لاعب منتخب زيمبابوي.

وأكدت التقارير أن بيليات يرفض الانتقال للزمالك وغير متحمس لفكرة اللعب في الدوري المصري خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن بيليات شارك مع زيمبابوي خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، ضمن المجموعة الأولى مع مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية، لكنه ودع البطولة مبكرا من الدور الأول.

وحصل بيليات على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 رفقة صنداونز الجنوب أفريقي، على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وانضم بيليات من صفوف صنداونز إلى كايزر تشيفز بداية الموسم المنصرم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بطل أفريقيا الأسبق.

وارتبط اسم بيليات كثيرا بالدوري المصري، سواء بالانتقال للأهلي أو غريمه الزمالك، قبل أن يفضل اللاعب البقاء بدوري جنوب أفريقيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

منذ حوالي 10 ساعات

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

ستوديو

20 صورة من حفل عماد كمال بساقية الصاوي

توفيق عكاشة منفعلا: مصر أول من أسست الجمعيات الأهلية

شاهد.. صدفة أنقذت شخصين من نهب وموت محتمل

والد فتاة العياط يكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتصاب ابنته (فيديو)

ads

رياضة

المحكمة الرياضية ترفض رفع الإيقاف عن رئيس الاتحاد الفلسيطيني

جوارديولا يوضح طريقة اختيار قائد مانشستر سيتي الجديد بعد رحيل كومباني

دي روسي يكشف عن اللاعب الوحيد الذي طلب منه التقاط صورة

إيتو يوجه رسالة لمسؤولي الكرة الكاميرونية

الرئيس نيوز

نتنياهو: هناك مفاجآت أخرى لـ"حزب الله".. وسنحارب إيران بمفردنا

النيابة تكشف سر "مذبحة الساطور" في الفيوم

هندي لدغه ثعبان.. فعض الثعبان حتى الموت!

النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر: ترامب «فاشستي»

منوعات

نمر يهرب من الفيضانات ويلجأ إلى منزل قروي بالهند

دراسة جديدة من أجل إنقاذ القطب الجنوبي

يُغرِق طفليه المصابين بالتوحد للحصول على التأمين

أساليب جديدة من أجل نوم هادئ

كشكول

تغيرات في مديري 11 إدارة تعليمية بالجيزة

إنطلاق فعاليات منحة الدبلومة الإنجليزية بـ"اقتصاد منزلى" طنطا

5 معلومات عن امتحان المحاولة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي

عقد لقاء تعريفى خاص بمعهد العلوم الإسلامية بجنوب سيناء

إسلام سياسي

"عبد الله الشريف" غضبان من الإخوان بعد حلقته الداعمة لإيران

باحث يهاجم إخوان السودان بسبب محمد مرسي

نكشف اسرار محاولات الإخوان المستمرة تشويه الشيخ علي جمعة

كواليس انتهاكات قنوات الإخوان الفضائية لقوانين العمل فى تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

ورش ومحاضرات احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الشرقية

احتفالًا بثورة 23 يوليو.. ورش ومحاضرات بثقافة الشرقية

عرض مسرحية "طرح الحرير" بثقافة الدقهلية

"ثورة 23 يوليو".. ندوة بثقافة كفر الشيخ

صفحتنا ع الفيس بوك