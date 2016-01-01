خاما بيليات يرفض الانتقال إلى الزمالك

قالت تقارير صحفية إن خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي رفض عرضا للانتقال إلى صفوف الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقا لإذاعة "باور إف إم" من زيمبابوي، فإن الزمالك تقدم بعرض مغرٍ للغاية للتعاقد مع بيليات، الذي قدم مستوى مميزا خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.



وأضاف المصدر أن كايزر تشيفز تلقى عرضا من الزمالك بقيمة تقترب من 27 مليون جنيه مصري للتعاقد مع بيليات.



وأوضح أن بطل جنوب أفريقيا لا يمانع الموافقة على العرض، لا سيما أنه الأكبر من الناحية المادية لشراء لاعب منتخب زيمبابوي.



وأكدت التقارير أن بيليات يرفض الانتقال للزمالك وغير متحمس لفكرة اللعب في الدوري المصري خلال السنوات المقبلة.



يذكر أن بيليات شارك مع زيمبابوي خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، ضمن المجموعة الأولى مع مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية، لكنه ودع البطولة مبكرا من الدور الأول.



وحصل بيليات على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 رفقة صنداونز الجنوب أفريقي، على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.



وانضم بيليات من صفوف صنداونز إلى كايزر تشيفز بداية الموسم المنصرم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بطل أفريقيا الأسبق.



وارتبط اسم بيليات كثيرا بالدوري المصري، سواء بالانتقال للأهلي أو غريمه الزمالك، قبل أن يفضل اللاعب البقاء بدوري جنوب أفريقيا.