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رياضة

إصابة كيلليني تعيد بونوتشي لحسابات ساري

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:20 م
جيورجيو كيلليني
جيورجيو كيلليني
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تعرض جيورجيو كيلليني، مدافع يوفنتوس الإيطالي، للإصابة خلال تدريبات الفريق، استعدادا لبدء الجولة التحضيرية للموسم المقبل 2019-2020.

وكشفت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" عن تعرض مدافع اليوفي لإصابة في ربلة الساق اليسرى، ليصبح مهددا بالغياب عن الجولة الآسيوية لفريقه في فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يعلن ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه، التي ستسافر إلى القارة الآسيوية لبدء الجولة التحضيرية، حيث إن هناك احتمالية لغياب كيليني عنها.

وتأتي هذه الإصابة بعد ساعات من إعلان نادي "السيدة العجوز" تعاقده مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو.

وقد تمنح هذه الإصابة الفرصة للمدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لدخول حسابات ساري من جديد، بعد التقارير التي أفادت بإمكانية التضحية به في الموسم المقبل، بعد وصول دي ليخت.

وتشير التقارير إلى قناعة المدرب الإيطالي بالاعتماد على الثلاثي دي ليخت، كيلليني ودانييلي روجاني، على أن يصبح بونوتشي خيارا رابعا.

وبعد إصابة كيلليني، فإن اللاعب سيصبح مهددا بالغياب عن انطلاقة الموسم المقبل، ليدخل بونوتشي من جديد حسابات ساري، على أمل إقناعه بمستواه بالاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية.
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