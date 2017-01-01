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رياضة

ريال مدريد يضع شرطه النهائي للتخلي عن رودريجيز

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:19 م
رودريجيز
رودريجيز
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حدد نادي ريال مدريد الإسباني مطالبه بشأن بيع لاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز، وسط اهتمام كبير من عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.

اللاعب الدولي الكولومبي تلقى عدة عروض، أبرزها من نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن النادي الملكي اشترط الحصول على 50 مليون يورو نظير التخلي عن رودريجيز.

وتقدم نابولي بعرض لضم رودريجيز على سبيل الإعارة، وهو ما رفضه الريال بشدة، لرغبته في التخلص من اللاعب بصفة نهائية، بعدما أعاره في آخر موسمين لصفوف بايرن ميونيخ الألماني.

وتحرك أتلتيكو هو الآخر لضم اللاعب، بعدما بدأ الناديان في تبادل الصفقات بينهما من جديد في آخر عامين، آخرها ضم الأتليتي لاعب الوسط الشاب ماركوس يورنتي، من "الميرينجي".

وكان صاحب الـ28 عاما انضم إلى صفوف الريال في صيف 2014، قادما من موناكو الفرنسي في صفقة قدرت بنحو 80 مليون يورو.

ولعب رودريجيز 3 مواسم بقميص ريال مدريد، خاض خلالها 111 مباراة، ليسجل 36 هدفا، قبل إعارته إلى البايرن في صيف 2017، بعدما فاز مع الفريق الملكي بـ7 ألقاب، أهمها لقبان لدوري أبطال أوروبا.
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