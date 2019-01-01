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الثقافة

احتفالًا بثورة 23 يوليو.. ورش ومحاضرات بثقافة الشرقية

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطتها الثقافية والفنية استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بمواقع فرع الشرقية، حيث نفذ قصر الطفل بالزقازيق معرضا عن ثورة 23 يوليو، كما عقد قصر ثقافة ديرب نجم لقاء ثقافيا للأطفال عن ثورة 23 يوليو تناول الثورة التى قام بها الضباط الأحرار بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر، وأن أهم أسباب قيامها فساد النظام الملكي وانتشار الرشاوي، وجعل مصر ساحة لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إهدار موارد مصر وقوتها وتصارع الأحزاب السياسية للوصول للحكم، وكان أهم نتائجها إلغاء نظام الملكية وإعلان الجمهورية وتأميم شركة قناة السويس، بينما نفذ قصر ثقافة الزقازيق ورشة فنية بعنوان "ارسم اسمك واسم مصر" احتفالا بثورة 23 يوليو.

وأقامت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم محاضرة عن "اهتمام الدولة بصحة الأم"، وتتمثل في الاهتمام بها خلال فترة الحمل وفي الفترة التي تم الوضع خلالها وأيضا اهتمامها بها بأمراض متعددة مثل سرطان الثدي والكشف المبكر عليها وذلك بزيادة الوعي بأمراض سرطان الثدي ومعالجتها مبكرا، كما نظم بيت ثقافة بردين محاضرة بعنوان "الخلفاء الراشدين" تناولت سيرتهم وكيفية دخولهم الإسلام ثم توليهم الخلافة، وأهم إنجازاتهم في نشر الدعوة الإسلامية، والحروب التي خاضوها.

وتستمر فعاليات ورش تصنيع العرائس بالقماش والقطن بجميع مواقع فرع الشرقية بعنوان "قصة وقصقوصة وعروسة"، حيث يصنع الأطفال عرائسهم ثم يجسدون شخصيات من القصص التي اطلعوا عليها بالمكتبة.
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