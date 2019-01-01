جريفيث يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول اليمن

قال الموفد الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إن وقف إطلاق النار في الحديدة صامد حتى اللحظة، لكن الحرب متواصلة في باقي أنحاء اليمن.



وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، حذر جريفيث من أن الوضع الإنساني يزداد سوءا في اليمن، مشيرا إلى أن الجميع أكد ضرورة الوصول إلى حل سياسي وتطبيق اتفاق ستوكهولم.



ولفت جريفيث إلى "ضرورة عودة السلام إلى اليمن وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، معتبرا أن ​الحديدة هي البوابة المحورية للسلام في البلاد"، كاشفا عن أن " اختراقا مهما حصل، ويبقى عائق الاتفاق على طبيعة القوات المحلية في الحديدة، إلا أن التقدم في الحديدة سيسمح بالتركيز على العملية السياسية الأشمل".



وقال جريفيث: "نشعر بالقلق من استهداف الحوثيين أهدافا في السعودية، وقد أذهلنا إصدارهم أحكام إعدام بحق 30 سجينا الأسبوع الماضي".



وإذ طالب جريفيث الحوثيين "باحترام الأصول والقوانين التي ترعى الأسرى والمعتقلين"، أمل "بفتح معبر إنساني واحد نحو تعز".