تعرف على تاريخ العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية

أعلنت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، عن إرسال قوة قوامها 500 جندي أمريكي إلى السعودية لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وسط تصاعد التوتر مع إيران في منطقة الشرق الأوسط.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العلاقات العسكرية بين البلدين:



1- أنهت السعودية الوجود العسكري الأمريكي في المملكة منذ أبريل 2003، بعد الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003، وانتقلت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية من قاعدة الأمير سلطان الجوية إلى قاعدة العديد القطرية، وبقي عدد محدود من الأمريكيين في إطار مهام التدريب والتعاون بين البلدين.



2- كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية في نوفمبر 2017، عن أن عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأمريكية في السعودية بلغ 850 شخص.



3- استضافت السعودية منذ الغزو العراقي للكويت عام 1991 عدة قواعد عسكرية أمريكية، من بينهم قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وتمركز بها حوالي 10 آلاف عسكري أمريكي، وتمركز قوات أخرى داخل قاعدة الأمير سلطان الجوية مع أكثر من 80 مُقاتلة أمريكية، لكن تم طرد كل ذلك في 2003.



4- بعد إنهاء السعودية للقواعد الأمريكية في أبريل 2003، ورفضها السماح للطائرات الأمريكية باستخدام مطاراتها لشن ضربات جوية خلال غزو العراق، خفضت قواتها إلى 400 جندي ضمن مهام التعاون العسكري، متمركزين بـ"قرية الإسكان.



5- وافقت بعض دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2019، على طلب أمريكي لإعادة انتشار قواته العسكرية في مياه الخليج العربي.



6- أعلنت الدفاع الأمريكية اليوم 18 يوليو 2019 إرسال 500 عسكري أمريكي إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق الرياض، التي يتواجد بها بالفعل عدد محدود من القوات وأفراد المساعدة الأمريكيين، وتأتي هذه القوة بعد إعلان واشنطن الشهر الماضي إرسال قوة إضافية من 1000 جندي إلى الشرق الأوسط.