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الثقافة

عرض مسرحية "طرح الحرير" بثقافة الدقهلية

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الاهتمام بشباب المبدعين وخاصة في مجال المسرح من خلال مهرجان نوادي المسرح السنوي لنشر الثقافة المسرحية الراقية بين الجمهور، وفي هذا الإطار يواصل فرع الدقهلية إعادة تقديم العروض المتميزة لنوادي المسرح ضمن أسبوع العروض المتميزة على مسرح قصر ثقافة المنصورة الذي استقبل العرض المسرحي "طرح الحرير" تأليف شريف صلاح الدين وإخراج محمد البيه، وتدور أحداث العرض حول رسام وسيدة تخدعه لرسمها حتى تنتقم منه، وتكون نهايته الموت، وجاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية ولفيف من المخرجين والنقاد ومحبى المسرح.

وعقد بيت ثقافة أجا ضمن نشاط نوادي الأدب لقاءً أدبيًا، شارك فيه شعراء من اعضاء النادى بقصائدهم منها "نهاية غربة" للشاعر حسن أبوعرب، و"لسة فاكرة" للشاعر جمعة علي، و"أنا من الريف" للشاعر وائل عوض، و"ليس لى اﻻكى" للشاعر طلعت مسلم، ونظمت مكتبة تمى الأمديد لقاءً شعريًا مع الشاعر أيمن عبد العال الذي قدم قصيدة "خمس أذان"، والشاعرة فاطمة محمد علي وقصيدة عن الأم.

وتستمر فعاليات برنامج "قصة وقصقوصة وعروسة" بقصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوى، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، السنبلاوين، على مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوى، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، ومكتبات "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، اتميدة، كفر بهيدة، راس الخليج، تمى الأمديد، دماص، سنتماى، شبراسندى، كفر الترعة، ميت سلسيل، أبوقراميط، كفرغنام"، إلى جانب ورشة طبيعة صامتة بقصر ثقافة نعمان.
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