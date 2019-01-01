إعلاميو «الإخوان» يهاجمون أوروبا بعد فرض عقوبات على تركيا

كشفت مصادر عن اتفاق مذيعى القنوات الإخوانية على صيغة موحدة لمهاجمة الاتحاد الأوروبى، بعد قراره بفرض عقوبات على تركيا بسبب إصرارها على التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، رغم تحذيرها بالتوقف عن تلك الممارسات العدائية فى البحر المتوسط.



وأوضحت المصادر أن مذيعى «الإخوان» اتفقوا مع بعضهم البعض على تنفيذ التعليمات الأمنية التركية، والبدء فى الهجوم المتواصل على الاتحاد الأوروبى، مستغلين فى ذلك قنواتهم التحريضية التى تبث من إسطنبول.



ودافع المذيع الإخوانى حمزة زوبع عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، زاعمًا أن تركيا من حقها التنقيب عن البترول قرب قبرص لأنها تسيطر على نصف الجزيرة، مشيرًا إلى أن أنقرة لن توقف عملية التنقيب عن البترول فى البحر المتوسط.



وسار على نفس دربه التحريضى الإعلامى التابع لجماعة الإخوان معتز مطر، زاعمًا أن الرئيس التركى لن يستسلم لتلك المحاولات من جانب الاتحاد الأوروبى، وأن من حقه التنقيب فى تلك المنطقة.



كما أيد المذيع الإخوانى محمد ناصر ممارسات تركيا فى البحر المتوسط، زاعمًا أن الاتحاد الأوروبى لن يتمكن من الوقوف فى وجه أنقرة فى أثناء تنقيبها عن البترول، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة عليها «غير قانونية» والرد التركى عليها كان حاسمًا. يذكر أن الاتحاد الأوروبى قد فرض عقوبات ضد تركيا، من بينها اقتطاع الأموال التى تحصل عليها من الاتحاد، ووقف مفاوضات اتفاقية النقل الجوى، وتعليق اجتماعات مجلس الشراكة مع أنقرة.