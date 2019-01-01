خارجية البحرين: الحرية الدينية جزء من تاريخ المملكة

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الحرية الدينية جزء لا يتجزأ من تاريخ مملكة البحرين وهويتها، ويكفلها دستورها وتعززها المبادرات الرائدة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير خارجية البحرين في مؤتمر تعزيز الحرية الدينية، الذي انعقد في مدينة واشنطن بتنظيم من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور عدد من ممثلي الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.



وأعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على استضافة هذا المؤتمر الهام، الذي يجمع عدد من الحلفاء والأصدقاء حول العالم، للعمل من أجل ضمان الحرية الدينية في كل مكان، وحماية هذا الحق الإنساني الأساسي لجميع الأشخاص.



وشدد الوزير البحريني على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على خطاب التطرف والكراهية والطائفية، وتبني موقفًا جماعيًا للحد من انتشار الأفكار المتطرفة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والتصدي للمنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة وحزب الله وغيرها، والتي تهدد المنطقة، وتفرض مكافحتها للحفاظ على التنوع الديني والتعايش السلمي.



وأشاد وزير الخارجية البحريني بالجهود الحثيثة للولايات المتحدة الأمريكية في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية، ومن ذلك إدراكها لخطورة تنظيم "حزب الله" الإرهابي وحرصها على العمل المستمر مع الحلفاء من أجل ردع هذا الحزب وكل من يدعمه أو يموله.