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الثقافة

"ثورة 23 يوليو".. ندوة بثقافة كفر الشيخ

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع كفر الشيخ ضمن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث نظم بيت ثقافة الزعفران ندوة عن "ثورة يوليو"، ألقتها عطاء ممدوح وتناولت فيها الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة من ظلم وفساد ومعاناة الشعب المصرى تحت الاحتلال وسيطرة الإقطاع والأجانب على مقدرات الوطن وتدهور التعليم والأحوال الاقتصادية والصحية بمصر، ثم بينت الإنجازات التي حققتها الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة وطنية والقضاء على الإقطاع وتحقيق الإصلاح الزراعي وقيام الجمهورية وإلغاء الملكية.

وعقد قصر ثقافة الحامول محاضرة بعنوان "المعاملة الحسنة" ألقتها أميمة البيلي، وتحدثت عن المعاملة الحسنة وكيف تؤدى إلى الصفاء الاجتماعي والنفسي وطرق التعامل مع الناس وحسن الاستماع والاحترام المتبادل والتفكير المسبق والابتسامة واستخدام العبارات اللطيفة فى الكلام مما يمنع المشادات والمشاكل بين الأفراد المجتمع ولحل كل المشاكل بالكلمة الطيبة.

وتستمر فعاليات ورش "قصة وقصقوصة وعروسة" لتصنيع العرائس بأيدي الأطفال وتمثيل أدوار بسيطة من القصص المصورة التي يطالعونها بقصور ثقافة "أنور المعداوي، برج البرلس، دسوق، فوه، الحامول، المركز الثقافي بكفر الشيخ، صالح الشرنوبي، بلطيم" ومكتبة سيدي غازي، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية ورسم حر بقصر ثقافة الحامول.
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