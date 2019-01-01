رشوان توفيق يقبل رأس حنان شوقي في عزاء زوجته

حرصت الفنانة حنان شوقي على المشاركة في أداء واجب العزاء في زوجة الفنان القدير رشوان توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.



وتبادلت حنان كلمات المزاح والدعابة مع الفنان رشوان توفيق وعبدالرحمن أبو زهرة خلال تقديمها لواجب العزاء، قبل أن يقبل الأول رأسها بعدما قبلت يده.



كما حرص الفنان عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وهادي الجيار، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد عبد العزيز وسميحة أيوب، وعفاف شعيب، وأشرف زكي، وسامح الصريطي وأحمد حلاوة، والمخرج خالد جلال في أداء واجب العزاء.



وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.



وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها منذ عام 1957، وأنجب منها 3 أبناء.