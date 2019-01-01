بعد اجتماعه الأول.. أبرز 5 معلومات عن التحالف البحري الدولي ضد إيران

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، أنها تستعد لاستضافة اجتماع دولي لمناقشة أمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا.



ودعت الولايات المتحدة الشهر الماضي لتشكيل تحالف بحري دولي لحماية السفن العابرة في مياه الخليج العربي من التهديدات وعلى رأسها إيران.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن التحالف البحري الجديد المتوقع الإعلان عنه خلال اجتماع البحرين:



1- كشفت البحرين عن الاجتماع سيكون بمشاركة أكثر من ٦٠ دولة، كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في بولندا فبراير الماضي، وسيناقش الاجتماع آليات ردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم.



2- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، نهاية يونيو الماضي، عن بناء تحالف عسكري جديد مع بعض دول منطقة الشرق الأوسط تحت اسم "برنامج الحارس"، لمواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة، الذي قد يتم اعتماده خلال مؤتمر البحرين.



3- سيعتمد التحالف على التعاون على مستوى القوات البحرية، فمن المخطط أن يضم سفنا حربية متنوعة القدرات الحربية وسوف يشارك كل الأعضاء بعدد من السفن والفرقطات البحرية.



4 – من المقرر أن يضم التحالف كل الدول التي تريد المشاركة في مراقبة أنشطة إيران بممرات الملاحة الدولية خاصة الاستراتيجية، عقب تكرار حوادث الاعتداء على السفن التجارية وناقلات النفط.



5- سيقدم الأعضاء مساهمات مالية ومعدات للتحالف لحماية جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها للحفاظ على حرية التجارة والملاحة بالمياه والممرات الدولية.