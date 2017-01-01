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عالم

اختتام أعمال المجلس الوزاري الأربعين لصندوق "أوبك"

الخميس 18/يوليه/2019 - 09:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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اختتمت اليوم أعمال المجلس الوزاري الأربعين لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) في مقره بالعاصمة النمساوية فيينا، ووافق المجلس على المبادئ العامة للإطار الاستراتيجي الجديد للصندوق.

وأوضح بيان أصدره الصندوق اليوم أن الاستراتيجية الجديدة تؤكد التزام الصندوق بتوفير الدعم للبلدان النامية - خاصة البلدان ذات الدخل المنخفض - في ظل بيئة تنموية معقدة وصعبة بشكل متزايد.

ولفت البيان إلى تأكيد المدير العام لأوفيد الدكتور عبدالحميد الخليفة أن رؤية الصندوق تقوم على أن يكون مؤسسة تمويل تنموية ذات صلة فعالة يمكنها أن تحقق أكبر قدر من التأثير الإنمائي على البلدان الشريكة لها.

وأكد البيان أنه خلال الأشهر المقبلة سوف تشرع أوفيد في تنويع موارده المالية وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المتسقة والمتناسقة والتى تهدف إلى خلق كفاءة أكبر في عمل الصندوق وتزويده بأدوات تشغيلية ومالية أكثر ابتكارية، لافتا إلى أنه كجزء من استراتيجية أوفيد الجديدة سيعمل على تعزيز الشراكات حيث يعمل عن كثب مع منظمات مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف في البلدان الأعضاء في الصندوق.

وذكر البيان أن المجلس الوزاري ناقش البيانات المالية لأوفيد واعتمد التقرير السنوي لعام 2018 والذي يظهر التزامات تراكمية للتنمية العالمية تتجاوز 23.4 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن المجلس الوزاري لأوفيد يتكون من وزراء المالية وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى للبلدان الأعضاء في المنظمة.
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