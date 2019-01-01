«الطيران المدنى» تطلق الجسر الجوى لنقل الحجاج: 351 رحلة تقل ٧٦ ألفًا

انتهت وزارة الطيران المدنى من جميع الاستعدادات الخاصة بنقل الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة، حيث ستقلع البعثة الرسمية وأولى الرحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة غدًا.

وتحتفل الطيران المدنى بتوديع حجاج البيت الحرام بتوزيع هدايا خاصة على الفائزين برحلات مجانية لكبار السن بالصالة الموسمية، فى حضور ممثلى وزارتى الطيران المدنى والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية. وخصصت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوى، خيمة للحجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة، لاستقبال الحجاج وذويهم المودعين قبل المضى فى إجراءات السفر، وزودت الخيمة باستراحة الخدمة المميزة، وكافتيريات، وشاشات عرض لمتابعة مواعيد الرحلات، إضافة إلى عرض أفلام توضيحية لمناسك الحج ومراحل وإجراءات السفر.

وأكدت وزارة الطيران المدنى أنها وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة لها تسخر كل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار ٢٤ ساعة، لمتابعة حركة تشغيل الرحلات ومتابعة سير العمل بشكل يومى وعلى مدار الساعة بالمطارات المصرية ومطارى جدة والمدينة المنورة، وذلك أثناء مرحلتى السفر والعودة إلى أرض الوطن. كما أكدت التنسيق الكامل بين مسئولى المطارات والجهات الأمنية والأجهزة المعاونة بالمحطات وشركات الطيران التى تخدمها الشركة الوطنية، وشركة الخطوط الجوية التابعة لمصر للطيران، تفاديًا لحدوث أى مشكلات.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة انتهت من تجهيز جسرها الجوى المخصص لنقل الحجاج للأراضى المقدسة، حيث تسير «مصر للطيران» ٣٥١ رحلة لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل ٢٠٦ رحلات جوية إلى جدة لنقل ٤١ ألف حاج، و١٤٥ رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل ٣٥ ألف حاج.

وتسير الشركة فى أول يوم من مرحلة الذهاب ٧ رحلات إلى جدة، و٥ رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل حجاج القرعة وترانزيت بعض الدول. وأضاف «عادل» أن الشركة القابضة اتخذت جميع الترتيبات المطلوبة للتيسير على الحجاج خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة، فى مرحلتى الذهاب والعودة، ما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، ومنها تصنيع عربات جديدة لنقل الحقائب، ورفع كفاءة العربات القديمة لمواجهة حجم التشغيل المتوقع خلال الفترة المستقبلية، مع إعداد كل الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدتين مع مصر للطيران.

ومن المقرر أن تشهد شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات طيران أجنبية بالمطارات المصرية، خاصة الرئيسية والسياحية، تزامنًا مع كثافة الحركة الركابية والجوية التى تشهدها مطارات الجمهورية مؤخرًا.

واستعانت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى بعدد من عناصر الشرطة السرية والنظامية أمام الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج وصالة المودعين، لضبط الأداء الأمنى ومنع أى تجاوزات والقبض على العناصر الخارجة.

كما أعلنت وزارة السياحة حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لرحلات الحج، حيث أوشكت لجان معاينة مساكن الحجاج بمكة والمدينة، برئاسة عبدالحميد عبدالحليم، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشركات بالوزارة، على الانتهاء من توثيق العقود لبدء الرحلات.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن الوزارة انتهت من تجهيز غرفة عمليات الحج التى تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى الشركات المنظمة والمواطنين فيما يتعلق بأى مشكلات تواجه الرحلات الخاصة بهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج بالبرامج المختلفة.

وأشار «إبراهيم» إلى أن لجان وزارة السياحة الموجودة حاليًا بمكة والمدينة لمعاينة مساكن الحجاج ترسل تقريرًا يوميًا عن نتائج المعاينة وتوثيق العقود إلى مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج وقطاع الشركات، الذى يقوم برفع التقارير إلى وزيرة السياحة، لافتًا إلى استمرار متابعة عمل لجان وإجراءات الحج قبل وبعد سفر الحجاج.

وكشف عن الانتهاء من أعمال توثيق ومعاينة فنادق الإقامة والأبراج السكنية التى تعاقدت عليها الشركات السياحية المنظمة للحج السياحى لـ٣٦ ألف حاج هذا العام، وذلك بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

