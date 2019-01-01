نهال عنبر وأحمد فتوح في عزاء زوجة رشوان توفيق

حرصت الفنانة نهال عنبر والفنان أحمد فتوح على أداء واجب العزاء في زوجة الفنان القدير رشوان توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.



وحضر العزاء عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وهادي الجيار، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد عبد العزيز وسميحة أيوب، وعفاف شعيب، وأشرف زكي، وسامح الصريطي وأحمد حلاوة، والمخرج خالد جلال.



وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.



وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها منذ عام 1957، وأنجب منها 3 أبناء.