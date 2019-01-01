مع انطلاق موسم الحج.. حقيقة ارتفاع أسعار ملابس الإحرام

مع اقتراب انطلاق موسم الحج وما يتطلبه من شراء ملابس الإحرام التي تختلف في أسعارها كل عام.. "الدستور" قامت بجولة في أسواق القاهرة؛ للتحقق من ارتفاع أسعار ملابس الإحرام.



وقال أحد التجار، إن الأسعار لم ترتفع في هذا العام باستثناء ملابس الإحرام من شركة قطونيل التي رفعت من أسعار جميع فئات ملابسها وليس ملابس الإحرام فقط، معتقدا أن السبب سياسة الشركة، لافتًا إلى أن هناك شركات أخري بقيت أسعارها كما هي.



وعن إقبال الحجاج لشراء الملابس، وصف إقبالهم بأنه ضعيف مقارنة بإقبال الحجاج العام الماضي، بينما اختلف معه "ع. م"، تاجر، أن إقبال الحجاج على شراء ملابس الإحرام ليس ضعيفا؛ بل أنه يوازي إقبالهم العام الفائت إن لم يكن يفوقه.



وعن أسعار ملابس الإحرام تمكنت "الدستور" من رصد أسعار بعض الماركات، ويعد أعلاها سعرًا هو "قطونيل" الذي يبلغ سعره ٤٨٠ جنيهًا بدون خصم، و"النور والهدى" بـ٤٤٥ جنيهًا، ونوع "شارمين" ٣٠١ جنيه، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى والأرخص في السعر حيث يصل سعرها لـ91 جنيه.