65 دولارًا.. سعر طن"مكورات الحديد" اليوم

سجلت مكورات الحديد، 65 دولارًا للطن في الأسواق العالمية الحرة، اليوم الجمعة، حيث تدخل مكورات الحديد في الصناعات المعدنية التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزراة قطاع الأعمال العام.





وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



