أطباء يوضحون خطر "المكملات الغذائية" على الصحة

يوصي الأطباء في كثير من الأحيان بتدخلات غذائية معينة - مثل إتباع نظام غذائي يساعد فى تخفيض الوزن وخفض تناول الملح، وذلك من أجل حماية صحة القلب.





ويعتقد العديد من الأفراد أن المكملات الغذائية ستساعدهم على البقاء بصحة جيدة، ولكن هذا غير صحيح بعد دراسة أعدت من قبل علماء من جامعة "شيكاغو" الأمريكية.





فوفقًا لما ذكره موقع "medical news today"، توصل عدد من الباحثون بمركز القلب بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المكملات الغذائية من الأشياء التى تضر القلب.





ويشير التحليل الذي أجراه باحثون من مختلف المؤسسات المتعاونة، بما في ذلك كلية طب "جونز هوبكنز" إلى أن العديد من المكملات الغذائية قد لا تحتوي على تأثير وقائي للقلب، وبعضها قد يضر بصحة القلب والأوعية الدموية.





ووجد الباحثون أن تناول الفيتامينات المتعددة والسيلينيوم وفيتامين أ وفيتامين بـ 6 وفيتامين ج والكالسيوم وحمض الفوليك والحديد لا يحمي بشكل كبير من مشاكل القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.



