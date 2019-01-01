غدا.. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره السويدي بمونديال اليد

يستعد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد لمواجهة نظيره السويدي في الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد (تحت 21 عاما) والتي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري.

وتستضيف "صالة آس ترافيساس" الرياضية بمدينة فيجو الإسبانية المباراة التي تأتي عقب فوزين متتاليين للمنتخب المصري على حساب أستراليا في الجولة الافتتاحية (44-17) ثم على نيجيريا بنتيجة (47-30).

ويتبقى لمنتخب مصر للشباب، عقب لقاء السويد مباراتان في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية في السابعة مساء السبت المقبل ثم راحة، ويختتم لقاءاته بالمجموعة الثانية بملاقاة المنتخب الفرنسي في الثانية بعد ظهر الاثنين المقبل.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخبي فرنسا والسويد صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما تأتي كوريا الجنوبية ونيجيريا وأستراليا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

يشار إلى أن منتخب مصر، بطل كأس أمم إفريقيا للشباب، يخوض منافسات مونديال إسبانيا تحت قيادة المدرب طارق محروس والمدرب المساعد هاني الفخراني.

