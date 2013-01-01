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رياضة

رسميًا.. النيجيري أوبي ميكيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:23 م
النيجيري جون أوبي
النيجيري جون أوبي ميكيل،
أ ش أ
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أعلن اللاعب الدولي النيجيري جون أوبي ميكيل، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب النسور بعدما حققت بلاده المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"

ودافع ميكيل عن قميص منتخب بلاده، في 89 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف كما توج بكأس أمم إفريقيا مع النسور عام 2013.

وحقق منتخب نيجيريا، المركز الثالث، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، وذلك عقب فوزه على تونس بهدف في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب ستاد السلام بالقاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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