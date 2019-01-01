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محافظات

جامعة الفيوم تحصل على المركز الـ17 وفقًا لتصنيف "ويبوميتركس" العالمي

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:18 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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تقدمت جامعة الفيوم في الترتيب العالمي للجامعات إلى المركز 2050 من بين 5011 جامعة على مستوى العالم بفارق 212 مركزا عن الإصدار السابق (2262).

وذكر بيان أصدرته الجامعة اليوم الخميس، أنها على المستوى المحلي احتلت الجامعة المركز 17 بين 20 جامعة مصرية حكومية، والمركز 20 بين 34 جامعة مصرية حكومية وخاصة وفقًا لتصنيف (ويبوميتركس) العالمي للاستشهادات المرجعية للجامعات الأكثر جودة، لإصدار يوليو 2019 والذي يصدر مرتين سنويا في يناير ويوليو.

يشار إلى أن تصنيف ويبوميتركس هو تصنيف عالمي للجامعات متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية، وهو يتبع أحد أهم المراكز البحثية بإسبانيا، ويعتمد هذا التصنيف في تقييمه على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية.
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