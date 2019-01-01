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منوعات

خدعة بيولوجية تمنع فقدان الوزن

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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تشير دراسة جديدة إلى أن البشر يزدادون سمنة، ولكن من المفارقات أن وباء السمنة قد يكون مدفوعًا بخدعة بيولوجية طورها الإنسان على مرِّ الزمن لمنع تعرضه للمجاعة حتى الموت.

وقد اكتشف الباحثون في جامعة نيويورك، وفق «ديلي ميل»، بروتينًا يعيش على سطح الخلايا الدهنية، ويمنع هذه الخلايا من التحلل عند تعرض أجسامنا للإجهاد أو لدى ممارسة التمارين الرياضية.

ويحاول الباحثون الأمريكيون الآن تصميم طريقة لتعطيل هذا البروتين، ومنع آليات مكافحة الجوع في الجسم من التغلب على وسائل فقدان الوزن بما فيها الجراحة.

يشار إلى أن أكثر من 70% من الأمريكيين يعانون السمنة، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب.

والاستعداد للسمنة وراثي جزئيًا، ولكن نمط الحياة عامل أساسي فيها؛ من قلة النشاط البدني والنظام الغذائي المليء بالأطعمة المصنعة.
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